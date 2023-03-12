كهرباء غزة تكشف لـ "دنيا الوطن" جدول التوزيع وحملات شهر رمضان

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤول وحدة العلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء بغزة، م. محمد ثابت، اليوم الأحد، طبيعة جدول التوزيع خلال شهر رمضان المبارك، والحملات المتوقع أن تطلقها الشركة للمواطنين، بالإضافة إلى آخر تطورات مشروع العدادات الذكية.وقال م. ثابت في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "ثمة توقعات بأن يكون الجدول مناسبًا للجميع خلال شهر رمضان"، مُرجعًا السبب ليس وجود كميات إضافية من الطاقة وإنما العامل المناخي الذي سيساعدنا في الشهر الفضيل.وأضاف: من المطمئن للمواطنين أن شهر رمضان يأتي في ظل فصل الربيع، وبالتالي اعتدال الطلب على الطاقة مع الأجواء الدافئة، مما يساعد طواقم شركة الكهرباء على تطبيق جدول التيار بشكل معتدل للمواطنين خلال الشهر الفضيل.وتابع م. ثابت: "نطمح لتطبيق جدول الثماني ساعات، ونأمل أن تكون هناك زيادة في الجدول، وأن تتمكن طواقم الشركة من تطبيق جداول مريحة للمواطنين خلال شهر رمضان"، مشددًا أنه لا نستطيع تحديد عدد الساعات أو الزيادات في الكهرباء لأنها خاضعة للظروف.وذكر أنه خلال شهر رمضان ستكون هناك حملات، وحتى الآن الدوائر المختصة بصدد إخراجها بشكل مناسب، وهي للتسهيل على المواطنين وتقديم الكثير من العروض لعدة فئات في المجتمع، كما وستستهدف الإطار العام وفئات محددة من المواطنين.وفيما يخص العدادات الذكية، أوضح م. ثابت أنه حتى اللحظة تم تركيب 40.000 عداد، وهناك توسع في تركيب العدادات الذكية وهو مشروع وطني حقق نجاحات مهمة جدًا وساهم في خفض الاستهلاك كونها تدفع المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالي تحقيق المصلحة الوطنية للمجتمع.