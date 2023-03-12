بالصور: وزير الخارجية المصري يلتقي زوجة الأسير مروان البرغوثي

وكشف السفير أبو زيد في تصريحاته أن البرغوثي أعربت من جانبها عن تقديرها الكبير للجهود المصرية الحثيثة الداعمة للقضية الفلسطينية على شتى الأصعدة، والتضامن المصري مع قضية الأسرى الفلسطينيين، مستعرضةً المستجدات على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الأراضي المحتلة.









رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، فدوى البرغوثي، زوجة الأسير والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، وذلك بمقر وزارة الخارجية.وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى إبراز الوزير شكري خلال اللقاء لجهود مصر الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1997 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد على دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.