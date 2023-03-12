شؤون فلسطينية

مجدلاني وبن فرح يبحثان سبل التعاون على صعيد خدمات الحماية الاجتماعية

مجدلاني وبن فرح يبحثان سبل التعاون على صعيد خدمات الحماية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني من سفير تونس لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح دعوة رسمية لزيارة الجمهورية التونسية ذلك لتجديد التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات بين الطرفين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مجدلاني بالسفير التونسي صباح اليوم السفير في رام الله حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك على صعيد خدمات الحماية الاجتماعية، كما أطلع الوزير مجدلاني السفير التونسي على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى تقويض مكانة السلطة الفلسطينية.  

وقال الوزير " ندرك أن قضية فلسطين تتأصل في الوعي الوطني لدى قيادة وشعب تونس الشقيق لذلك نحن حريصون على الحوار الذي يشكل الاساس بين الاشقاء".

وتابع مجدلاني " ان السبب الرئيس للفقر في فلسطين هو الاحتلال الاسرائيلي وممارساته ضد البشر والحجر والذي يتمثل بمصادرة الأراضي والثروة المائية ومنع السيطرة على الموارد الطبيعية، فلا يمكن مكافحة الفقر من خلال الاستمرار في الجهد الاغاثي وتقديم المساعدات بل نحن بحاجة الى الخروج من دائرة الفقر بطرق مختلفة وهي النهج التنموي وتمكين الأسر من الاعتماد على الذات ودمجهم بعجلة الانتاج".

واستعرض مجدلاني أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد تعديل مفهوم الفقر نحو فقر متعدد الابعاد ذلك بناءً على مقاربة الاحتياجات الفلسطينية واعتماد سبعة أبعاد للفقر من أجل احتساب الفقر كذلك تم تعديل استمارة البحث الاجتماعي حيث أجرت الوزارة تعديلاً لبيانات الأسر المستفيدة لتصبح جزءاً من السجل الوطني الاجتماعي الذي يشمل بيانات ل 88 ألف أسرة في قطاع غزة و 48 ألف أسرة في الصفة الغربية حيث سيتم معالجة مشاكلهم من خلال منهجية إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني.

بدوره، أطلع السفير التونسي الوزير على آخر مستجدات الأوضاع في تونس مشددًا على حرص الرئيس التونسي على حماية الحقوق والحريات واحترام الدستور وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحفاظ على المكتسبات.

وأعرب السفير التونسي، عن تقدير الرئيس سعيد والشعب التونسي للشعب الفلسطيني الشقيق بقيادة السيد الرئيس محمود عباس مؤكداً على دعم الشعب التونسي لفلسطين وشعبها حتى نيل حقوقه وحريته.



  

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