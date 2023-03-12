شؤون فلسطينية

سلطة المياه تعقد لقاء مع ملتقى "شباب من أجل المياه"

سلطة المياه تعقد لقاء مع ملتقى "شباب من أجل المياه"
رام الله - دنيا الوطن
عقدت سلطة المياه الفلسطينية لقاءا تعريفيا مع ملتقى شباب من أجل المياه، حيث شمل اللقاء تعريفا بإستراتيجية سلطة المياه بإدماج الشباب في قطاع المياه والمبادرات المنفذة والقائمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، إضافة إلى عرض تحديات قطاع المياه الفلسطيني ودور الشباب في مواجهتها، كما ركز اللقاء على تعريف الشباب بالآليات اللازمة تطوير مبادرات فعالة في قطاع المياه وتوظيف طاقات وإبداعات الشباب في تنفيذها ليكونوا شركاء حقيقيين في قطاع المياه والصرف الصحي.

وتم خلال اللقاء والذي عقد بدعم من البنك الدولي وبالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية، وجمع مشاركين من الضفة وغزة، طرح مجموعة من المبادرات والتي تم نقاشها مع المشاركين، فيما قامت ممثلة من منظمة اليونيسيف بإعطاء محاضرة حول أدوات الاتصال والتواصل، وتم في نهاية اللقاء عقد انتخابات لاختيار اللجنة الإدارية لملتقى الشباب والذي سيتولى مهام إدارة أنشطة الملتقى.

يذكر أن ملتقى شباب من أجل المياه يتشكل من عضوية عدد من الشباب المهتمين والمدركين لمعنى المواطنة وأهمية العمل التطوعي في خدمة الوطن. وسيكون نافذة لشباب من فلسطين يوصلون فيها رسائل حقوقنا المائية للعالم، توفير منصة فاعلة للشباب لتبادل الأفكار والخبرات ونتائج البحوث، والاطلاع على التجارب الإقليمية والدولية، وتعزيز دمجهم في عمليات اقتراح حلول جديدة، وإيجاد آليات مبتكرة وإشراكهم في كيفية صنع القرار.

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