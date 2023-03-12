تفاصيل لقاء قيادي بين حماس والجهاد الإسلامي بغزة

رام الله - دنيا الوطناستقبلت قيادة حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة، وفداً قيادياً من حركة (حماس)، للتهنئة بانتهاء انتخابات الأمين العام والمكتب السياسي لحركة الجهاد.وعبر وفد حماس عن اعتزازه بعمق العلاقة التي تربط الحركتين، وأكد على استمرار العلاقات والعمل على تطويرها وتعزيزها في كافة المستويات بما يحقق الأهداف والمصالح العليا للشعب الفلسطيني واستمرار مشروع التحرير الذي تسعى الحركتان لإنجازه عبر المقاومة.ونقل وفد (حماس) الذي ضم عدداً من أعضاء مكتبها السياسي وقيادتها في قطاع غزة، تحياته لزياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ولكافة أعضاء المكتب السياسي.واستعرض اللقاء عدداً من القضايا من بينها التصعيد الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس، ووجهت قيادة الحركتين التحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما تسجله المقاومة من بسالة وثبات وعمل نوعي في تصديها لاقتحامات العدو وفي العمليات التي نفذها رجال المقاومة الأبطال في قلب دولة الاحتلال وضد جنوده ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس.وترحمت قيادة الحركتان على شهداء الشعب الفلسطيني، وأكدتا أن هذه الدماء ستبقى نبراساً لكل السائرين في الطريق إلى القدس، كما وجهت الحركتان التحية للأسرى الأبطال، وشددتا على استمرار الوقوف خلف الأسرى والأسيرات في نضالاتهم ضد سياسات الاحتلال.