"التعاون الإسلامي" تدين جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين بدم بارد

رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة قتل ثلاثة مواطنين فلسطينيين بدم بارد داخل مركبتهم قرب مدينة نابلس.وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار جرائمها النكراء بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وداعية أطراف المجتمع الدولي الفاعلة الى التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم الاسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.