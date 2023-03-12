قيادي بحماس: استشهاد الشبان في نابلس دليل على تجذر المقاومة وامتدادها بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة على أن استشهاد ثلاثة شبان صباح هذا اليوم في نابلس هو دليل على استمرار المقاومة الفلسطينية وتجذرها وامتدادها في ربوع الوطن.وقال أبو عرة إن "استمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني باجتياح القرى والمخيمات والمدن والاعتقالات والقتل والهدم، يستوجب مقاومة هذا الاحتلال ومواجهة جرائمه والدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته ومقدراته".وأضاف: "قبل أيام كان الشهداء في جنين وكان الثأر من رام الله وقبلها كان الشهداء في نابلس وكان الثأر والرد من شعفاط ثم من أريحا ومن الخليل وغيرها".ودعا شعبنا الفلسطيني إلى الالتفاف حول مقاومته وحمايتها وتشكيل الحاضنة القوية والدرع الحصين الذي يحمي المقاومين وينصرهم.وشدد على أن "ّذلك يقتضي وحدة الموقف والصف الفلسطيني وفصائله ومقاومته، وأخذ كل أسباب الحذر والحيطة حتى لا يقع المقاومون في مصائد الاحتلال وأذنابه".