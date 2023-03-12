شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تحذر من تداعيات اضراب المعلمين وتدعو الى إيجاد حلول سريعة لاحتواء الأزمة

الإسلامية المسيحية تحذر من تداعيات اضراب المعلمين وتدعو الى إيجاد حلول سريعة لاحتواء الأزمة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الهيئة الإسلاميةالمسيحية لنصرة القدس والمقدسات من التداعيات الخطيرة على العملية التعليمية جراءاستمرار وتصاعد اضراب المعلمين الذي دخل شهره الثاني دون وجود أي بوادر في الأفقلإيجاد حل للأزمة.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن استمرار الاضراب على هذا النحو هو ضرب من العبث والمقامرة بمصير الطلبةوخاصة طلبة الثانوية العامة، وحرمان أكثر من مليون طالب من الانتظام على مقاعدالدراسة وتشريدهم بالشوارع وما يترتب على ذلك من مخاطر تسرب أعداد كبيرة منهم.

 وحملت الهيئة طرفي الأزمة مسؤوليةالانزلاق بالعملية التعليمية إلى مزالق خطيرة أصبحت تشكل تهديداً جدياً لمستقبلالطلبة والحاق أشد الأذى بالعملية التعليمية والتربوية.

وحذرت الهيئة من خطورة تسييس اضرابالمعلمين وتحويله من قضية مطلبية اقتصادية الى قضية سياسية واخراجه عن سياقهالنقابي والوصول به الى اضراب طويل الأمد يفضي الى الفوضى ويهدد أمن واستقرارالمجتمع الفلسطيني.

ودعت الهيئة الحكومة الفلسطينيةوممثل المعلمين الى تحمل المسؤولية الوطنية في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه الشعبالفلسطيني والحرب المفتوحة الذي يواجهها من الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة متصاعدة،والعمل بكل الجد والإخلاص على إيجاد حلول منصفة للمعلمين تفضي الى انهاء الاضرابوعودة الطلبة الى مقاعد الدراسة في اسرع وقت.

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