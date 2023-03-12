دولي

بن غفير يشن هجوماً كبيراً على المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية

بن غفير يشن هجوماً كبيراً على المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية
الوزيران المتطرفان بن غفير وسموترتيش
رام الله - دنيا الوطن
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، هجومه على المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا.

وقال في تصريح نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إنها "تتصرف وكأنها رئيس الحكومة الحقيقية لدولة إسرائيل".

وأوضح بن غفير: من غير المقبول ألاّ تتصل به قبل أن تعلن تجميد إجراءات تنحية قائد لواء شرطة تل أبيب عامي إيشيد، مضيفاً: "المستشارة القانونية تعارض على دائما ولها اجندة خاصة بها. إذهبي وخوضي الانتخابات".

وحول موعد الإعلان عن نقل عامي ايشيد، من منصبه الى منصب آخر، قال بن غفير "أنا قررت"، وأضاف انه لو أعلنت ذلك في يوم آخر لاحق، فستكون هناك انتقادات كذلك، وحسب بن غفير هناك مجموعة تحيط بعامي إيشيد، وتدفعه نحو التحدي.

وانتقد بن غفير كذلك المفوضين السابقين للشرطة وقادتها الكبار المتقاعدين مؤكدا انهم دمروا الشرطة وتسببوا في حالها القائم الآن. 

وقال: "لقد وجدت شرطة فقيرة، جائعة، تظلم افرادها، وفيها كثير من السياسة". وأضاف: أنه "حان الوقت ليحل شخص من خارج الشرطة ليدير شؤون الشرطة" مؤكدا انه سيواصل رسم سياستها بنفسه، وفق تعبيره.

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