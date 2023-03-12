شؤون فلسطينية

حصيلة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه خلال الأسبوع الماضي

حصيلة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه خلال الأسبوع الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر برنامج الرصد والتوثيق في مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، تقرير مُخرجات الرصد للأحداث الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأسبوع الماضي.

ورصد المركز خلال الفترة الفاصلة ما بين تاريخ 4 مارس حتى تاريخ 11 مارس، 159 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة، واستشهاد 13 فلسطينيًا، و220 اعتداءً من الاحتلال والمستوطنين، استهدفت المواطنين والممتلكات والأراضي والأشجار.

وسجل التقرير هذا الأسبوع توزعاً لنقاط المقاومة المسلحة بواقع 53 نقطةً في الضفة، تمثلت بـ 21 نقطة في نابلس، و13 في جنين، و6 في الخليل، و5 في طولكرم، و3 في رام الله، ونقطتين في بيت لحم، ونقطتين في أريحا والأغوار، ونقطةً في سلفيت.

وتصدرت مدينتي الخليل ونابلس نقاط المقاومة الشعبية الأعلى بواقع 19 نقطةً في الخليل، و19 نقطةً في نابلس، و13 في بيت لحم، و12 في رام الله، و11 في قلقيلية، و6 في جنين، و3 في أريحا والأغوار، ونقطتين في طولكرم، ونقطةً في سلفيت.

وسجلت المقاومة المسلحة ثلاث نقاط في قطاع غزة إحداها في محافظة غزة ونقطتان في خان يونس، إلى جانب نقطة في الأراضي المحتلة في العام 1948، إذ نفَّذ الشاب الفلسطيني معتز الخواجا عملية إطلاق نارٍ في شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب" المقامة على أراضي يافا المحتلة، وأصاب عدة مستوطنين قبل أن يرتقيَ شهيدًا.

ومن بين نقاط المقاومة الشعبية المسجَّلة في القدس 15 نقطةً، تمثلت بنقطتين في أبو ديس، ونقطتين في قلنديا، ونقطتين في شعفاط، ونقطتين في الرام، ونقطتين في بيت إجزا، ونقطتين في جبل المكبر، ونقطةً في البلدة القديمة، ونقطةً في بلدة بيت عنان، ونقطةً في الطور.

ورصد الحصاد الأسبوعي استشهاد 13 شهيدًا في الضفة الغربية ، وهم: الشهيد معتز الخواجا من سكان بلدة نعلين قرب رام الله، حيث أستشهد في الأراضي المحتلة عام 1948، إلى جانب 12 شهيدًا في الضفة الغربية المحتلة: في قلقيلية الشهيد عبد الكريم الشيخ والشهيد الطفل أمير عودة، وفي جنين الشهيد سفيان فاخوري والشهيد نايف ملايشة والشهيد أحمد فشافشة والشهيد عبد الفتاح خروشة والشهيد محمد غزاوي والشهيد طارق ناطور والشهيد زياد الزرعيني والشهيد معتصم صباغ والشهيد محمد خلوف والشهيد الطفل وليد نصار.

واعتَقلت قوات الاحتلال 104 فلسطينيين منهم 76 اعتقلتهم في الضفة الغربية، و24 اعتقلتهم في القدس، و3 اعتقلتهم في الداخل المحتل، ومواطن في غزة.

بلغت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين 220 اعتداءً: 67 اعتداءً في القدس، و9 اعتداءاتٍ في محافظتَي شمال غزة وخان يونس بالقطاع، و8 اعتداءاتٍ في الداخل المحتل تركزت في النقب، و136 اعتداءً شملت جميع محافظات الضفة الغربية، بينما بلغ عدد اقتحامات قوات الاحتلال 80 اقتحامًا، شملت: 27 اقتحامًا للقدس، و51 للضفة الغربية، واقتحامين لمحافظة خان يونس بقطاع غزة.

فيما تواصل قوات الاحتلال سياسة هدم المنشآت، وإيقاف العمل والبناء، والإخطار بالهدم، 17 عملية هدم: 5 عملياتٍ في القدس، إلى جانب 7 عمليات هدم في الضفة الغربية، و5 عمليات في قرية سعوة في النقب بالداخل المحتل، بينما سُجِّلَت 16 عملية إيقاف عمل وبناء في الضفة الغربية. وقد سلَّمت قوات الاحتلال 4 إخطاراتٍ بالهدم إخطاران منها في كل من جبل المكبر وبلدة أم طوبا بالقدس، وإخطاران في كل من رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

وأوضح التقرير مواصلة قوات الاحتلال الملاحقات شبه اليومية للمزارعين والصيادين الفلسطينيين، فقد رُصدت عمليتا ملاحقة للصيادين في محافظة شمال غزة بالقطاع، وعمليتا ملاحقةٍ للمزارعين إحداها في شمال غزة والأخرى في خان يونس بالقطاع.

فيما سُجلت إعتداءات أخرى خارج التصنيفات المذكورة بلغ 48 اعتداءً، شملت 23 اعتداءً في الضفة، و19 في القدس، و3 اعتداءاتٍ في قطاع غزة أحدها في محافظة شمال غزة واثنان في خان يونس، و3 في أراضي عام48.

وسجل التقرير 51 اعتداءً للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث بلغ عدد تلك الاعتداءات في الضفة 37 اعتداءً، أما في القدس فقد رُصِدَ 14 اعتداءً.

جدير بالذكر أن التقرير يصدر أسبوعيًا عبر مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي ضمن برنامج الرصد والتوثيق، ومتوفر بشكل كامل عبر منصات المركز الإعلامية.

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