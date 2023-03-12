كنيست تناقش منع عزل نتنياهو





وتجري هذه المداولات بهدف إعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.





وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في (كنيست)، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو (كنيست).





كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه.



وتناقش اللجنة الدستورية لدى (كنيست) تعديلا لـ"قانون أساس: الحكومة" يمنع المحكمة العليا من رقابة قضائية على تعيين وزراء، أي منع رقابة قضائية على قرار بهذا الخصوص، بهدف التمهيد لإعادة تعيين رئيس حزب (شاس)، آرييه درعي، وزيرا بعدما ألغت المحكمة تعيينه على إثر إدانته بمخالفات جنائية.



رام الله - دنيا الوطنتواصل اليوم لجنة الدستور لدى (كنيست) في إسرائيل، مناقشة التغييرات القضائية التي تتطلع الحكومة إلى إدراجها في التشريعات الجديدة، وذلك من خلال تعديلين للقانون الأساس المتعلق بالقضاء، واعدادهما للتصويت عليهما في القراءة الثانية والثالثة الأربعاء.ويتعلق التعديل الأول بتركيبة اللجنة التي ستكون مخولة بتعيين القضاة، ومن ستمثل، بينما يتعلق تعديل القانون الثاني بالحالات التي لا يسمح للمحكمة العليا بالتدخل لإلغاء القوانين.الى ذلك يتوقع أن تناقش لجنة خاصة في (كنيست)، تشكلت من أجل إجراء تعديلات في "قانون أساس: الحكومة"، مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب (ليكود)، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.