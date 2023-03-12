عربي

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو إلى بذل جهود مكثفة لمكافحة الإسلاموفوبيا والتعصب الديني

رام الله - دنيا الوطن
شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك فعالية رفيعة المستوى في 10 مارس 2023 للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، تمشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة المعتمد في 15 /3/2022.

وترأس الفعالية وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، رئيس الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة شخصية من تشابا كروسي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وأنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة.

خاطب الجلسة الافتتاحية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وتشابا كروسي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

استرعى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في خطابه عبر الفيديو أمام هذه المناسبة، انتباه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الانعكاسات السلبية للعنف على أساس الدين أو المعتقد، مؤكدا ضرورة عدم فسح أي مجال للكراهية الدينية وعدم التسامح في مجتمعاتنا. 

ودعا جميع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الاحتفال بيوم 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، في إطار جهودها الجماعية لمكافحة التحريض على الكراهية والتعصب على أساس الدين أو المعتقد وتعزيز الحوار والتفاهم. 
وكان من بين المتحدثين البارزين الآخرين في هذه الفعالية ميغيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ونزيلا غانيا، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد. بالإضافة إلى ذلك، قدم ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية مداخلاتهم، حيث أعربوا عن التزاماتهم ودعمهم للجهود التي تبذلها الأطراف المعنية بمكافحة الإسلاموفوبيا والتمييز والكراهية على أساس المعتقد الديني. 

يشار إلى أن هذه الفعالية عقدت بالاشتراك بين رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية باكستان بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

أخبار ذات صلة

كيف علّق قرداحي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية؟

كيف علّق قرداحي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية؟

الدبيبة: موقفنا متناسق مع المبعوث الأممي بخصوص انتخابات ليبيا

الدبيبة: موقفنا متناسق مع المبعوث الأممي بخصوص انتخابات ليبيا

السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة

السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة

وكالة الأنباء السورية: إصابة ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد

وكالة الأنباء السورية: إصابة ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد

الإعلان عن موعد أول أيام شهر رمضان 2023

الإعلان عن موعد أول أيام شهر رمضان 2023

لبنان: قتلى وجرحى جراء حريق اندلع داخل مبنى في بيروت

لبنان: قتلى وجرحى جراء حريق اندلع داخل مبنى في بيروت

السودان يستعيد خمسة من رعاياه ارتبطوا بتنظيم الدولة في سوريا

السودان يستعيد خمسة من رعاياه ارتبطوا بتنظيم الدولة في سوريا

إثيوبيا: نريد حلًا إفريقيًا لأزمة سد النهضة مع مصر

إثيوبيا: نريد حلًا إفريقيًا لأزمة سد النهضة مع مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تحذر من تداعيات اضراب المعلمين وتدعو الى إيجاد حلول سريعة لاحتواء الأزمة

الإسلامية المسيحية تحذر من تداعيات اضراب المعلمين وتدعو الى إيجاد حلول سريعة لاحتواء الأزمة

مركز حقوقي يدين إعدام ثلاثة فلسطينين قرب نابلس

مركز حقوقي يدين إعدام ثلاثة فلسطينين قرب نابلس

حصيلة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه خلال الأسبوع الماضي

حصيلة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه خلال الأسبوع الماضي

جامعة النجاح الوطنية تحتضن فعاليات افتتاح التجمع الوطني العام الثامن لطلاب الطب في فلسطين

جامعة النجاح الوطنية تحتضن فعاليات افتتاح التجمع الوطني العام الثامن لطلاب الطب في فلسطين

هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يواجهون ظروف صحية صعبة في مستشفى سجن الرملة

هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يواجهون ظروف صحية صعبة في مستشفى سجن الرملة

فتوح يُحمل الاحتلال مسؤولية إعدام الشبان الثلاثة في نابلس

فتوح يُحمل الاحتلال مسؤولية إعدام الشبان الثلاثة في نابلس

بحرية الاحتلال تُهاجم الصيادين غرب خانيونس

بحرية الاحتلال تُهاجم الصيادين غرب خانيونس

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

بمكياج لافت.. حلا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بمكياج لافت.. حلا شيحة تصدم الجمهور بأحدث ظهور لها

بالصور.. ابنة نوال الزغبي تيا دياب تخطف الأنظار بجمالها

بالصور.. ابنة نوال الزغبي تيا دياب تخطف الأنظار بجمالها

طليقة جورج الراسي توضح حقيقة فيديو الانتحار

طليقة جورج الراسي توضح حقيقة فيديو الانتحار

نضال الأحمدية: إلي الشرف كون كلبة ولا كون أصالة نصري

نضال الأحمدية: إلي الشرف كون كلبة ولا كون أصالة نصري

كيف علّقت رضوى الشربيني على تصرف عروس حسن شاكوش؟

كيف علّقت رضوى الشربيني على تصرف عروس حسن شاكوش؟

إطلالة غريبة لنجوى كرم في مسرح دبي أوبرا

إطلالة غريبة لنجوى كرم في مسرح دبي أوبرا

بعد تعرضها للظلم والقهر.. حنان مطاوع تسترجع حقها في &quot;وعود سخية&quot;

بعد تعرضها للظلم والقهر.. حنان مطاوع تسترجع حقها في "وعود سخية"

لهذا السبب.. أحمد مكي يتصدر محركات البحث في جوجل

لهذا السبب.. أحمد مكي يتصدر محركات البحث في جوجل

عمرو دياب يرتدي ساعة تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه

عمرو دياب يرتدي ساعة تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه

شاهد.. طليقة جورج الراسي تحاول الانتحار في بث مباشر

شاهد.. طليقة جورج الراسي تحاول الانتحار في بث مباشر

عربي

كيف علّق قرداحي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية؟

كيف علّق قرداحي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية؟

الدبيبة: موقفنا متناسق مع المبعوث الأممي بخصوص انتخابات ليبيا

الدبيبة: موقفنا متناسق مع المبعوث الأممي بخصوص انتخابات ليبيا

السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة

السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة

وكالة الأنباء السورية: إصابة ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد

وكالة الأنباء السورية: إصابة ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد