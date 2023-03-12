شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية تحتضن فعاليات افتتاح التجمع الوطني العام الثامن لطلاب الطب في فلسطين

جامعة النجاح الوطنية تحتضن فعاليات افتتاح التجمع الوطني العام الثامن لطلاب الطب في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت عمادة شؤون الطلبة وكلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية يوم السبت الموافق 11/3/2023 فعاليات التجمع الوطني العام الثامن لطلاب الطب في فلسطين والذي ينظمه اتحاد طلاب الطب في فلسطين.

وشارك في افتتاح فعاليات التجمع الذي عقد في مدرج القانون في الحرم الجامعي الجديد كل من أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، ود. خليل عيسى، عميد كلية الطب وعلوم الصحة، ود. وليد الباشا، مشرف اتحاد طلبة الطب والمحاضر في كلية الطب وعلوم الصحة، وأ. إياد الأقرع، مدير شؤون الطلبة، وطاقم من العلاقات العامة في الجامعة، والطالبة إسراء قبها، رئيس اتحاد طلاب الطب – فرع نابلس، وحشد من طلبة الطب من مختلف الجامعات الفلسطينية.

ورحب أ.د. زيد بالحضور كافة، وأكدّ أن جامعة النجاح الوطنية تواصل تقديم أفضل خدمة تعليمية لطلبتها في جميع كليات الجامعة وبخاصة في كلية الطب وعلوم الصحة باعتبارهم أطباء المستقبل، وأشار إلى تميز الجامعة المتواصل في التصنيفات العالمية وبخاصة مجالات الطب والصحة فصنفت جامعة النجاح ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في مجال العلوم الطبية والصحية والسريرية وفقاً للتصنيف الصادر عن مؤسسة التايمز العالمي مرافقة جامعات عالمية في التصنيف ومتقدمة على جميع جامعات الاحتلال. كما أثنى أ.د. رئيس الجامعة على مهنة الطب والأطباء، ودورهم الإنساني في الحفاظ على الأرواح، وتخفيف معاناة البشر، وشجّع الطلبة على ضرورة الحفاظ على الرسالة السامية التي يحملونها، ووجّه شكره للزملاء أعضاء الهيئتين الأكاديميّة والإداريّة على جهودهم المتواصلة في حمل هذه الرسالة والارتقاء بها.

وفي كلمته أعرب د. عيسى عن فخره بطلبة الطب البشري الذين يشقون طريقهم في رحلة علمية إنسانية، وأكد دور الجامعة بتزويد الطلبة بأفضل الموارد التعليمية والبحثية التي ترتقي بهم للنجاح والتميز وتحقيق أهدافهم السامية وتذليل العقبات التي تواجههم، وأشار إلى تميز طلبة الطب في جامعة النجاح الوطنية في اجتياز امتحاني مزاولة المهنة في الداخل الفلسطيني والقبول للتخصص في الجامعات الأمريكية متفوقين على بقية المتقدمين من خريجي مختلف جامعات العالم.

بدوره أعرب د. الباشا عن اعتزازه بطلبة الطب في جامعة النجاح وجامعات الوطن، وأكد استمرارية الدعم المتواصل لكافة الأنشطة البناءّة والفاعلة.

وأكد أ. الأقرع دعم جامعة النجاح الوطنية للأنشطة الطلابية المختلفة والهادفة لتعزيز قدرات وخبرات الطلبة وخدمة مجتمعهم، وثمّن جهود اتحاد طلبة الطب لما ينفذه من أنشطة مميزة وهادفة على المستوى المحلي والعالمي.

ويأتي احتضان الجامعة لهذا التجمع الذي حضره كوكبة من طلبة الطب من الجامعات الفلسطينية كافة انطلاقاً من رسالتها باحتضان الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تعكس العمل الطلابي المتميز والناضج والذي يؤكد الوجه الريادي والحضاري لطلبة فلسطين. 

واشتملت فعاليات التجمع الطبي على ورش عمل وولقاءات وتدريبات في المجال الطبي.

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