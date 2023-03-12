غزة: وزارة العمل تُصدر تعليمات للعمال بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة العمل، بغزة، اليوم الأحد، تعليمات للعمال، مشددة على ضرورة تقديم بياناتهم خلال عملهم في منشأة ما لمكتب العمل في محافظاتهم، وذلك لضمان حقوقهم العمالية في حال حدوث إصابة عمل أو حدوث خلاف مع صاحب العمل.وخاطبت وزارة العمل العامل قائلة له: "عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفوي يتم بين صاحب العمل والعامل لمدة محددة أو غير محددة حسب المادة رقم (24) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000".وواصلت الوزارة: "في حال تعرضك لإصابة أثناء ذهابك أو عودتك من العمل، أو أثناء ممارستك لأي نشاط متصل بالعمل، فإنها تعتبر إصابة عمل".وقالت: "يسري عليها أحكام وتعويضات إصابة العمل بالكامل وفقاً للمادة رقم (1) إصابة العمل من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000".