شؤون فلسطينية

فتوح يُحمل الاحتلال مسؤولية إعدام الشبان الثلاثة في نابلس

فتوح يُحمل الاحتلال مسؤولية إعدام الشبان الثلاثة في نابلس
روحي فتوح
رام الله - دنيا الوطن
حمّل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، حكومة الاحتلال الفاشية مسؤولية جريمة إعدام ثلاثة شبان داخل مركبتهم قرب حاجز صرة العسكري، جنوب غرب مدينة نابلس.   

وقال فتوح، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الاحتلال ينصب حواجز الموت على مداخل البلدات الفلسطينية، لقتل المواطنين بدم بارد، بذرائع وادعاءات كاذبة، لتبرير عمليات الإعدام الميدانية اليومية. 

وأضاف: تكرار عمليات الاعدام بنفس الطريقة وعلى حواجز الاحتلال العسكرية يثبت العقلية الدموية لدى قوات الاحتلال، وأن لديها تعليمات صريحة بالقتل والتصفية الجسدية بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وطالب فتوح/ المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتشكيل لجان تحقيق دولية حول عمليات الإعدام على حواجز "الابرتهايد" والموت بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاكمة قادة دولة الاحتلال.

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