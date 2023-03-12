فصائل فلسطينية تعقّب على استشهاد ثلاثة فلسطينيين في نابلس

رام الله - دنيا الوطنعقّبت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، على جريمة استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز صرة بمدينة نابلس .بدورها، أكدت حركة (فتح)، في بيان صدر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال تؤكّد أنّ حكومة الاحتلال ساعية إلى تصعيد الأوضاع، محاولة من خلال ذلك تصدير أزماتها الداخليّة.وأضافت: أن سياسة ما يسمى "جز العشب" التي يمارسها الاحتلال لن تجدي نفعًا، ولن تُرهب شعبنا الذي سيواصل نضاله، حتى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس.ودعت حركة فتح المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ؛ وكبح النزعة الإجراميّة- الدمويّة لمنظومة الاحتلال، محمّلةً الاحتلال مسؤوليّة وتداعيات جرائمه.وقالت حركة (حماس) على لسان الناطق باسمها حازم قاسم إن: "الاحتلال الصهيوني ارتكب جريمة جديدة ضد شعبنا الفلسطيني في مدينة نابلس، في سياق سياسته النازية ضد شعبنا".وتابعت خلال تصريح صحفي: "هذه الدماء ستكون لعنة على الاحتلال ووقود لتصاعد الانتفاضة العظيمة في الضفة الغربية".وأكدت على أن: "معادلة الرد على جرائم الاحتلال حاضرة كما كان في عملية الشهيد المعتز بالله الخواجا، فجرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب".من جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية،طارق عز الدين، إن "إعدام الشهداء الثلاثة التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم قرب قرية صرة جنوب نابلس هي جريمة بشعة جديدة تسجل في سجل الاحتلال الغاصب".وتابع خلال تصريح صحفي: "نؤكد أن هذه الجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنا ومقاوميه تثبت كل يوم أن حكومة الاحتلال الإرهابية تعلن الحرب الشاملة على شعبنا وتستخدم كل الطرق البشعة التي تستوجب الرد عليها بكل الطرق والوسائل".ولفت إلى أن: "حكومة الاحتلال النازية تتحمل مسؤولية جرائمها وستبقى مقاومة شعبنا ثابتة على دربها ولن تتراجع مهما كانت التضحيات فالاحتلال حتما إلى زوال".كما ونعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين شهداء نابلس الذين استشهدوا اليوم خلال جريمة الإعدام التي ارتكبها جيشُ الاحتلالِ في نابلس.وشدّدت الجبهة في بيانٍ لها أنّ: "هذه المجزرة الجديدة لن تضعف إرادة المقاومة، وأن جماهير شعبنا بتشكيلاته المُقاوِمة كافةً ستُدفِّع العدوَّ ثمنَ جرائمه".وأكَّدت الجبهة، أنّ: "شعبنا سيشقُّ طريقه نحو التحرير والعودة؛ موجّهةً التحيّةَ لأهلنا الصامدين في الضفة وفي كلّ أرضنا المحتلّة، فيما حيّت سواعد المقاومين الأبطال الذين يواصلون تصدّيهم لاعتداءات الاحتلال".