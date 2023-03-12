حركة المقاومة الشعبية تنعى شهداء مدينة نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الشعبية، اليوم الأحد، بياناً نعت فيه الشُّبان الثلاثة الذين استشهدوا في مدينة نابلس.وقالت الحركة في بيان لها، إن: "عمليات القتل المتواصلة في الضفة الغربية لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة والنضال".وتابعت: "ننعي بكل فخر واعتزاز شهداء نابلس البطولة الذين ارتقوا صباح اليوم بعد اشتباك مسلح قرب حاجز صرة غرب نابلس".وأكدت على أن: "الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية على جرائمه اليومية ودماء أبناء شعبنا لن تذهب هدراً".وختمت بيانها بأن: "المقاومة الفلسطينية ما وجدت الا لتحمي شعبنا وتصد العدوان وتلجمه عن كل جرائمه ولن تخذل شعبها وستكون وفية لكل دماء الشهداء".