الإعلان عن أسماء شهداء نابلس اليوم

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، أسماء الشبان الثلاثة الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم في نابلس.





وقالت وزارة الصحة إن الشبان هم، جهاد محمد الشامي، عدي عثمان الشامي، ومحمد رائد الدبيك، فيما تم اعتقال رابع وهو إبراهيم العورتاني.





وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، أن الشبان الثلاثة استشهدوا عقب إطلاق الاحتلال النار عليهم قرب مفرق صرة جنوب غرب نابلس.

وزعم جيش الاحتلال أنه تم قتل الشبان الثلاثة، فيما اعتقل رابع، بعد أن أطلقوا النار اتجاه قوة عسكرية عند مفترق "جيت".





رام الله - دنيا الوطن