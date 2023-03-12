دولي

من البحرين.. انتخاب عضو كنيست بلجنة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي

من البحرين.. انتخاب عضو كنيست بلجنة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي
عضو كنيست داني دانون في البحرين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو كنيست الإسرائيلي، داني دانون، اليوم الأحد، أنه تم انتخابه في البحرين لأكون عضوا في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU).

وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: "أنا فخور بالمشاركة في الدفاع عن السياسة الأمنية لإسرائيل على الساحة الدولية".

وأضاف: "أعتزم جلب الخبرة التي اكتسبتها كسفير لدى الأمم المتحدة والمعرفة التي اكتسبتها إسرائيل في هذا الموضوع لصالح التعاون بين دول العالم".



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