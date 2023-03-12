من البحرين.. انتخاب عضو كنيست بلجنة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي





وأضاف: "أعتزم جلب الخبرة التي اكتسبتها كسفير لدى الأمم المتحدة والمعرفة التي اكتسبتها إسرائيل في هذا الموضوع لصالح التعاون بين دول العالم".









رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو كنيست الإسرائيلي، داني دانون، اليوم الأحد، أنه تم انتخابه في البحرين لأكون عضوا في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU).وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: "أنا فخور بالمشاركة في الدفاع عن السياسة الأمنية لإسرائيل على الساحة الدولية".