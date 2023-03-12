إسرائيل تجري مناورة تحاكي تعرضها لزلزال قوي

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بأن وزارة جيش الاحتلال تستعد لإجراء مناورة محاكاة حدوث زلزال قوي في أعقاب زلزال تركيا المدمر.بدوره، قال الصحفي الإسرائيلي دورون كدوش: "بعد حوالي شهر من الزلزال في تركيا ستجري وزارة الجيش مناورة هذا الأسبوع يتم فيها محاكاة استقبال المساعدات الدولية وعشرات مهام الإنقاذ في سيناريو حدوث زلزال قوي في إسرائيل".وتابع:"لم يتم تطبيق هذا السيناريو منذ عقد، وسيتم فحص ما إذا كانت مستعدة لتلقي بعثات إغاثة من عشرات الدول في العالم خلال وقت قصير".