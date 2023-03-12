إسرائيل تجري مناورة تحاكي تعرضها لزلزال قوي
أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بأن وزارة جيش الاحتلال تستعد لإجراء مناورة محاكاة حدوث زلزال قوي في أعقاب زلزال تركيا المدمر.
بدوره، قال الصحفي الإسرائيلي دورون كدوش: "بعد حوالي شهر من الزلزال في تركيا ستجري وزارة الجيش مناورة هذا الأسبوع يتم فيها محاكاة استقبال المساعدات الدولية وعشرات مهام الإنقاذ في سيناريو حدوث زلزال قوي في إسرائيل".
وتابع:"لم يتم تطبيق هذا السيناريو منذ عقد، وسيتم فحص ما إذا كانت مستعدة لتلقي بعثات إغاثة من عشرات الدول في العالم خلال وقت قصير".
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