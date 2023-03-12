كيف علّق قرداحي على عودة العلاقات السعودية الإيرانية؟

علّق وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، اليوم الأحد، على اتفاق عودة العلاقات السعودية الإيرانية برعاية الصين بعد أعوام من الانقطاع.

وقال جورج قرداحي: "أطيب التحيات لكلٍ من دولتي إيران والسعودية، وألف مبروك اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية الرئيس الصيني".وأضاف قرداحي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "بكل صدق ومحبة، وصلني حقي.. شكرا".ويُشار إلى أن تصريحاً لجورج قرداحي حين كان وزيرا للإعلام، حول الحرب في اليمن، أدى إلى أزمة دبلوماسية بين لبنان، والسعودية، إضافة إلى دول خليجية أخرى. وفق (روسيا اليوم)وتم تداول تسجيل مصور لقرداحي يتحدث فيه عن الحرب في اليمن، ووصف تلك الحرب بأنها "عبثية"، وهو ما أثار غضب السعودية التي عاجلت إلى سحب سفيرها من لبنان، ولحقتها دول أخرى، وذلك قبل أن يضطر قرداحي إلى تقديم استقالته.