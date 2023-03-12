وزير إسرائيلي يعتزم تقديم تسهيلات أمام هجرة يهود فرنسا إلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنيغادر وزير الهجرة والاستيعاب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوفير سوفير، اليوم الأحد، إلى فرنسا، للمشاركة في مؤتمر يهدف إلى تشجيع هجرة اليهود الفرنسيين إلى إسرائيل.وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن هذه الخطوة تأتي على خلفية انخفاض أعداد المهاجرين اليهود من فرنسا في السنوات الأخيرة بنسبة 42%.ووفقًا للصحيفة، فإن سوفير سيطرح على يهود فرنسا حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي ستقدم لهم فيما يتعلق بالحياة في إسرائيل والحصول على فرص عمل مباشرة وتحسين أوضاع حياتهم، والعمل على دمجهم في المجتمع الإسرائيلي وسوق العمل.وتأتي هذه الخطوة بعد الموافقة على زيادة الميزانية الخاصة بالوزارة بمبلغ 120 مليون شيكل.