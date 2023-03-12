الدبيبة: موقفنا متناسق مع المبعوث الأممي بخصوص انتخابات ليبيا

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، أن موقفه يتناسق مع الموقف الأممي الذي خلص إلى أن "مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية بإيجاد قوانين قابلة للتنفيذ".جاء ذلك في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، جدد فيه دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.ولفت الدبيبة إلى "تعبير المجتمع الدولي عن خيبة أمله من جدية الجهات التشريعية في الانتخابات، عبر وصف المبعوث الأممي لمماطلتهم بأنهم اتفقوا على ألا يتفقوا".وقال إن ذلك "يتسق مع موقفنا منذ البداية بأن مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه".وفي بيانه، أشاد الدبيبة "باستجابة الأمم المتحدة لطلب حكومته رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات".كما ناشد الليبيين "بالتحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة"، حسبنا نقلت وكالة (الأناضول).