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السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة

السودان: البرهان وحميدتي يتخذان قرارًا بتكوين لجنة أمنية مشتركة
البرهان
رام الله - دنيا الوطن
اتخذ رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قرارًا بتكوين لجنة مشتركة من القوات النظامية والحركات المسلحة لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في قصر "الضيافة" بالعاصمة الخرطوم، مساء السبت، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان، إن البرهان وحميدتي تناولا خلال الاجتماع "سير العملية السياسية وضرورة المضي قدمًا في الترتيبات المتفق عليها".

كما "استعرض اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وقرّرا تكوين لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح (الموقعة على اتفاق سلام) لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد"، وفق المصدر نفسه.

وكان "حميدتي" نفى في 8 آذار/ مارس الجاري وجود خلاف مع الجيش، وقال: "لا يمكن أن نختلف مع الجيش، خلافنا مع المتشبثين بالسلطة"، حسبما ذكرت وكالة (الأناضول).

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