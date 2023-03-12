إيران تتفق مع روسيا لشراء مقاتلات سوخوي 35

رام الله - دنيا الوطناتفقت إيران، مساء السبت، مع روسيا على شراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي "إس يو 35".وقالت وكالة (إرنا) نقلاً عن ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة، إنه "بعد رفع الحظر (الذي فرضته الأمم المتحدة) على شراء الأسلحة التقليدية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أبرمت إيران عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي إس يو 35".وأضاف الممثلية: "كانت مقاتلات سوخوي 35 مقبولة من الناحية الفنية لدى إيران، وأعلنت روسيا أنها مستعدة لبيعها لإيران".وتهدد الولايات المتحدة بفرض "عقوبات قاسية" على أي دولة تتعامل مع القوات الإيرانية، خصوصاً الحرس الثوري المدرج في قائمة "المنظمات الإرهابية" التي تعدها واشنطن، بحسب وسائل إعلام أمريكية، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).