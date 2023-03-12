شبتاي: ارتكبت خطأ بإقالة قائد شرطة تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة إسرائيلية، مساء أمس، أن مفوض عام شرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، قد اعترف بأنه ارتكب خطأً عند إقالته لقائد الشرطة في تل أبيب، أميشاي.ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن شبتاي، قوله: "لقد أخطأت في الحكم وتوقيت عزل أشاد، الآن أقبل بالقرار الذي سيصدر عن أمين المظالم بالموضوع".والخميس، أقال شبتاي بإيعاز من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قائد شرطة منطقة تل أبيب بعد فشله في التعامل مع تظاهرات نظمت في وقت سابق بالمدينة، وفق إعلام عبري.وقد قوبلت إقالة أشاد، بانتقادات حادة من المعارضة ونواب في كنيست الإسرائيلي.