مسؤول عسكري أوكراني: مقتل وإصابة نحو 500 جندي روسي في باخموت الشرقية
قال مسؤول عسكري أوكراني، يوم السبت، إن أكثر من 500 جندي روسي لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال 24 ساعة في معركة مدينة باخموت الشرقية.
وأعلن سيرهي شيريفاتي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد، إن الروس شنوا 16 هجوماً خلال 24 ساعة، مع وقوع 23 اشتباكا في باخموت.
وأضاف لمحطة تلفزيون البرلمان الوطني: "قُتل خلال المعركة 221 من أفراد العدو وأصيب 314 بجروح متفاوتة"، وفق ما نقل موقع (العربية).
وأضاف لمحطة تلفزيون البرلمان الوطني: "قُتل خلال المعركة 221 من أفراد العدو وأصيب 314 بجروح متفاوتة"، وفق ما نقل موقع (العربية).
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