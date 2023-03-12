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شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: منخفض جوي الثلاثاء

طقس فلسطين: منخفض جوي الثلاثاء
منخفض جوي يضرب فلسطين الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
كشف دائرة الأرصاد الجوية عن طقس فلسطين اليوم الأحد، حيث يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأما عن طقس فلسطين يوم غدٍ الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وخاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، الثلاثاء المقبل، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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