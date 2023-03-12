وزير الأوقاف يتوقع زيادة حصة حجاج فلسطين خلال الأعوام القادمة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، إن هناك تغولا من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات، وخصوصا على المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.وأضاف البكري، خلال لقائه في غزة بعدد من الصحفيين والإعلاميين العاملين في مؤسسات محلية وعربية ودولية، إنه التقى خلال زيارته مع كوادر الوزارة وكلية الدعوة وممثلي المؤسسات والمحافظين، إلى جانب إقامة الصلاة وإلقاء خطبة الجمعة في المسجد العمري، التي ركّز فيها على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة إنهاء الإنقسام.وحول إمكانية زيادة أعداد حجاج فلسطين في الأعوام المقبلة وبحثها مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، أوضح البكري، أن الحصة الفلسطينية هي بناء على اتفاق سعودي مع الدول بأن نسبة الحج واحد إلى ألف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وقال البكري: إن وزارة الأوقاف تتواصل مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للحصول على معطيات رسمية حول تعداد السكان في فلسطين، متوقعا أن تزيد حصة فلسطين تقريبا ألف حاج عما كان في السابق.وأضاف أن الوزارة تجري حوارا متواصلا مع الأخوة في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى لقائه مؤخرا مع وزير الحج السعودي، وتقدم الوزارة بطلب لإعادة إحياء المكرمة من خادم الحرمين الشريفين تجاه الحجيج في فلسطين، حيث استجاب خادم الحرمين الشريفين وتم منح فلسطين في هذا العام ألف مكرمة خاصة بأسر الشهداء والجرحى والأسرى، ستوزّع مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.