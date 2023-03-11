شؤون فلسطينية

نتنياهو يرجئ قرار إخلاء الخان الأحمر وشرعنة "إفياتار" لبعد رمضان

نتنياهو يرجئ قرار إخلاء الخان الأحمر وشرعنة "إفياتار" لبعد رمضان
الخان الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تأجيل شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار" وإرجاء نظر الحكومة في إخلاء بلدة الخان الأحمر.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو، قرر إرجاء شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة على جبل صبيح قضاء نابلس في الضفة الغربية، كما تأجيل النظر في إخلاء بلدة الخان الأحمر بعد شهر رمضان.

وجاء قرار نتنياهو تفاديا للتصعيد خلال شهر رمضان وعلى خلفية الالتزام لواشنطن بعدم شرعنة مستوطنات في الضفة الغربية.

وكان مكتب نتنياهو أعلن، في وقت سابق، أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت) مؤخرا.

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