شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة تقرر فحص متبقيات المبيدات في الفاكهة والخضار الواردة

الزراعة بغزة تقرر فحص متبقيات المبيدات في الفاكهة والخضار الواردة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة بغزة، أنه سيتم فحص متبقيات المبيدات في الفاكهة والخضار الواردة، وذلك للتأكد من ضمان وصول الغذاء الٱمن لأبناء شعبنا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن ذلك الاعتماد يأتي ضمن سياسة تعزيز الرقابة والفحص المخبري على كافة المنتجات الزراعية الواردة لقطاع غزة .

وأشارت إلى أنه سيتم استيفاء رسوم هذه التحاليل مساهمة من التجار مقابل خدمات الفحص والتحليل المختبري للواردات، والتي تتجاوز كلفة التحليل الواحد منها عبر أجهزة الكروماتوجرافي مبلغ المائة دولار.

ولفتت وزارة الزراعة إلى أن تحصيل رسوم خدمات فحص الواردات الزراعية، ليست جديدة وتم اعتمادها وتطبيقها سابقا في العام 2017م.

وأكدت الوزارة أنها راعت أن تكون قيمة مساهمة التجار محدودة، وهي لا تتجاوز ٥٠ شيكل للطن، ( الألف كجم) من الواردات، وبالتالي لن تؤثر على أسعار الفاكهة الواردة لكنها بالمقابل تستوثق من الجودة والأمان لهذه الواردات.

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