تفاصيل لقاء الرئيس عباس والمبعوث الصيني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الصيني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون والوفد المرافق له.وأطلع الرئيس عباس، الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تقود إلى التصعيد والتوتر، وتنتهك القانون الدولي.وحمل الرئيس عباس، المبعوث الصيني، تحياته وتهانيه للرئيس الصيني شي جين بينغ لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، وللقيادات الصينية التي انتخبت.كما هنأ، الصين، على رعايتها الكريمة ونجاحها في التوصل للاتفاق الهام بين المملكة العربية السعودية وايران، والذي سيسهم في دعم واستقرار المنطقة.وأشار الرئيس عباس إلى العلاقات التاريخية التي تربط الصين وفلسطين، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مثمناً الدعم الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المجالات كافة، مشدداً على ان فلسطين ستبقى داعمة للصين في المحافل الدولية رغم جميع الضغوطات.بدوره، أكد المبعوث الصيني الخاص، الموقف الصيني الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن الصين سواء خلال وجودها في مجلس الأمن الدولي أو في جميع المحافل التي تتواجد فيها ستبقى داعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.ونقل الضيف، تحيات الرئيس جين بينغ ودعوته للرئيس محمود عباس لزيارة الصين خلال العام الحالي.وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.