وزير الأوقاف يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن قرعة الحجاج ومكرمة الشهداء والجرحى والأسرى





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، إنهم كانوا حريصين أن تكون قرعة الحج لهذا العام علانية وعلى مرأى ومسمع جميع المواطنين.وأوضح البكري في حديث خاص مع "دنيا الوطن" إن القرعة الأولى لحجاج هذا العام كانت في قطاع غزة، على أن تسبقها قرعة الضفة الغربية وهي برعاية كاملة من الرئيس محمود عباس والحكومة برئاسة محمد اشتية.وحول مكرمة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بالشهداء والجرحى والأسرى، أكد أنها ستكون وفق التقسيم والتوزيع الجغرافي على المحافظات كافة.وبين أن الأمر سيكون بمتابعة وإشراف مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى والأسرى، كما جرت العادة في السنوات الماضية التي سبقت توقف المكرمة بسبب وباء (كورونا).بدوره، قال محافظ محافظة غزة إبراهيم أبو النجا، إن ما جرى خلال القرعة يثبت النزاهة والشفافية الكبيرة بحكم أنها جرت أمام جميع المواطنين والإعلام.وأكد أبو النجا لـ "دنيا الوطن" أن زيارة وزير الأوقاف ومن سبقه من وزراء تأتي بقرار واضح من قبل الرئيس عباس، حيث أنه طلب من الوزراء كافة أن يتواجدوا في غزة وأن يكون لهم بصمات وأن يلتحموا بالشعب وأن يرسخوا قواعد تصل بنا لإنهاء الانقسام.