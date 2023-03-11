راصد جوي يوضح لـ "دنيا الوطن" تفاصيل المنخفض الجوي المرتقب

خاص دنيا الوطن - لؤي أبو خوصةتحدث راصد جوي، عن تطورات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن منخفضاً جوياً سيضرب البلاد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.وأوضح الراصد ليث العلامي، اليوم السبت، أن "هناك منخفضاً جوياً سيضرب الأراضي الفلسطينية منتصف الأسبوع الجاري وتحديداً يومي الثلاثاء والأربعاء يتزامن مع انخفاض كبير على درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية الباردة".وأضاف العلامي في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن فرص هطول الأمطار ستكون موجودة في العديد من المحافظات الفلسطينية، مبيناً أن يوم الإثنين يغلب على الجو الطابع الربيعي الدافئ ودرجات الحرارة عشرينية في مختلف المحافظات.وذكر العلامي أنه اعتبارا من فجر وصباح الثلاثاء ستكون الامطار موجودة فوق العديد من المناطق بفترات مختلفة بين المنطقة والأخرة، ولا يستبعد أن تكون غزيرة في بعض المناطق ومترافقة بحدوث الرعد والبرد.وأوضح أن تأثير هذه الحالة يكون مستمر حتى يوم الأربعاء وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار مع استمرار الأجواء الباردة خلال اليومين، وسرعان ما تتجه الأمور للاستقرار وتعود الحرارة لحالتها الطبيعية وترتفع خلال نهاية الأسبوع.