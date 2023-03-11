شؤون فلسطينية

راصد جوي يوضح لـ "دنيا الوطن" تفاصيل المنخفض الجوي المرتقب

راصد جوي يوضح لـ "دنيا الوطن" تفاصيل المنخفض الجوي المرتقب
توضيحية
خاص دنيا الوطن - لؤي أبو خوصة
تحدث راصد جوي، عن تطورات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن منخفضاً جوياً سيضرب البلاد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأوضح الراصد ليث العلامي، اليوم السبت، أن "هناك منخفضاً جوياً سيضرب الأراضي الفلسطينية منتصف الأسبوع الجاري وتحديداً يومي الثلاثاء والأربعاء يتزامن مع انخفاض كبير على درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية الباردة".

وأضاف العلامي في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن فرص هطول الأمطار ستكون موجودة في العديد من المحافظات الفلسطينية، مبيناً أن يوم الإثنين يغلب على الجو الطابع الربيعي الدافئ ودرجات الحرارة عشرينية في مختلف المحافظات.

وذكر العلامي أنه اعتبارا من فجر وصباح الثلاثاء ستكون الامطار موجودة فوق العديد من المناطق بفترات مختلفة بين المنطقة والأخرة، ولا يستبعد أن تكون غزيرة في بعض المناطق ومترافقة بحدوث الرعد والبرد.

وأوضح أن تأثير هذه الحالة يكون مستمر حتى يوم الأربعاء وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار مع استمرار الأجواء الباردة خلال اليومين، وسرعان ما تتجه الأمور للاستقرار وتعود الحرارة لحالتها الطبيعية وترتفع خلال نهاية الأسبوع.

أخبار ذات صلة

بيان هام للحركة الأسيرة في اليوم الـ 26 للعصيان

بيان هام للحركة الأسيرة في اليوم الـ 26 للعصيان

راصد جوي يوضح لـ &quot;دنيا الوطن&quot; تفاصيل المنخفض الجوي المرتقب

راصد جوي يوضح لـ "دنيا الوطن" تفاصيل المنخفض الجوي المرتقب

رأفت يحيي الحركة الأسيرة ويؤكد على مواصلة الفعاليات الجماهيرية المساندة لهم

رأفت يحيي الحركة الأسيرة ويؤكد على مواصلة الفعاليات الجماهيرية المساندة لهم

مركز فلسطين: 580 قرار إداري أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 580 قرار إداري أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام الجاري

الديمقراطية تدعو لطرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

الديمقراطية تدعو لطرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

نقابة المحامين تقرر استمرار الفعاليات الاحتجاجية وتعليق العمل بشكل كامل هذا الأسبوع

نقابة المحامين تقرر استمرار الفعاليات الاحتجاجية وتعليق العمل بشكل كامل هذا الأسبوع

الإعلام الحكومي يستنكر وقف &quot;فرانس 24&quot; عمل الصحفية ليلى عودة

الإعلام الحكومي يستنكر وقف "فرانس 24" عمل الصحفية ليلى عودة

كيف ستنعكس عودة العلاقات السعودية الإيرانية على القضية الفلسطينية؟

كيف ستنعكس عودة العلاقات السعودية الإيرانية على القضية الفلسطينية؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت يحيي الحركة الأسيرة ويؤكد على مواصلة الفعاليات الجماهيرية المساندة لهم

رأفت يحيي الحركة الأسيرة ويؤكد على مواصلة الفعاليات الجماهيرية المساندة لهم

مركز فلسطين: 580 قرار إداري أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 580 قرار إداري أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام الجاري

الديمقراطية تدعو لطرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

الديمقراطية تدعو لطرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

الإعلام الحكومي يستنكر وقف &quot;فرانس 24&quot; عمل الصحفية ليلى عودة

الإعلام الحكومي يستنكر وقف "فرانس 24" عمل الصحفية ليلى عودة

وفد من المكتب الإعلامي للجبهة الديمقراطية يزور مقر دنيا الوطن بغزة

وفد من المكتب الإعلامي للجبهة الديمقراطية يزور مقر دنيا الوطن بغزة

تيسير خالد: الاتفاق السعودي الإيراني عامل استقرار للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم

تيسير خالد: الاتفاق السعودي الإيراني عامل استقرار للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم

&quot;الديمقراطية&quot;: لقاء بكين الإيراني السعودي خطوة في الاتجاه السليم لصالح المنطقة واستقرارها

"الديمقراطية": لقاء بكين الإيراني السعودي خطوة في الاتجاه السليم لصالح المنطقة واستقرارها

جنود الاحتلال ومستوطنون ينكلون بفتى فلسطيني عند باب العامود

جنود الاحتلال ومستوطنون ينكلون بفتى فلسطيني عند باب العامود

منوعات

بعد تعرضها للظلم والقهر.. حنان مطاوع تسترجع حقها في &quot;وعود سخية&quot;

بعد تعرضها للظلم والقهر.. حنان مطاوع تسترجع حقها في "وعود سخية"

لهذا السبب.. أحمد مكي يتصدر محركات البحث في جوجل

لهذا السبب.. أحمد مكي يتصدر محركات البحث في جوجل

عمرو دياب يرتدي ساعة تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه

عمرو دياب يرتدي ساعة تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه

شاهد.. طليقة جورج الراسي تحاول الانتحار في بث مباشر

شاهد.. طليقة جورج الراسي تحاول الانتحار في بث مباشر

سعر خيالي لإطلالة إليسا في حفلها بقطر

سعر خيالي لإطلالة إليسا في حفلها بقطر

بالصور.. ياسمين صبري تثير الجدل بعد أحدث ظهور لها

بالصور.. ياسمين صبري تثير الجدل بعد أحدث ظهور لها

بشرى توجه رسالة حادة لياسمين عز

بشرى توجه رسالة حادة لياسمين عز

بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز ترقص على أغنية لبهاء سلطان

بالفيديو.. ياسمين عبد العزيز ترقص على أغنية لبهاء سلطان

شيرين عبد الوهاب تتوعد بإجراء خطير لمروجي شائعات انفصالها

شيرين عبد الوهاب تتوعد بإجراء خطير لمروجي شائعات انفصالها

شاهد..عروسة حسن شاكوش تقوم بتصرف غريب أثناء حفل زفافها

شاهد..عروسة حسن شاكوش تقوم بتصرف غريب أثناء حفل زفافها

عربي

السودان يستعيد خمسة من رعاياه ارتبطوا بتنظيم الدولة في سوريا

السودان يستعيد خمسة من رعاياه ارتبطوا بتنظيم الدولة في سوريا

إثيوبيا: نريد حلًا إفريقيًا لأزمة سد النهضة مع مصر

إثيوبيا: نريد حلًا إفريقيًا لأزمة سد النهضة مع مصر

الجزائر ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

الجزائر ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

الرئيس التونسي: لا مبرر لعدم وجود سفير لنا في دمشق

الرئيس التونسي: لا مبرر لعدم وجود سفير لنا في دمشق