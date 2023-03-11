الديمقراطية تدعو لطرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

رام الله - دنيا الوطنأدانت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشاركة (كنيست) الاحتلال في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي «الدورة 146» تحت شعار «من أجل الديمقراطية، من أجل الجميع» المنعقد اليوم السبت في البحرين، في الوقت الذي يواصل فيه شرعنة قوانين عنصرية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.ودعت الدائرة في بيان صدر عنها، إلى طرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي وتعليق عضويتها نظراً لشرعنة (كنيست) عشرات القوانين العنصرية والفاشية ومواصلة حكومة الاحتلال وجيشها تشريع عمليات القتل والإعدام بدم بارد للشعب الفلسطيني وأسراه البواسل في سجون الاحتلال، وتوسيع الاستيطان وهدم المنازل وضم الضفة وتهويد القدس.وختمت دائرة المقاطعة بيانها بدعوة البرلمان العربي إلى تكثيف جهوده ومواصلة ضغوطه في إسقاط البرلمان الإسرائيلي من عضوية الاتحاد البرلماني الدولي والعمل على عزل دولة الاحتلال لا سيما في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ونظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" على الشعب الفلسطيني.