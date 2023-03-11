الإعلان عن موعد أول أيام شهر رمضان 2023

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير مركز الفلك الدولي محمد عودة، أن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك فلكياً، سيكون يوم الخميس الموافق 23 من مارس الجاري.وقال عودة في بيان نشره مركز الفلك الدولي إن "بعض الدول بدأت شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 شباط/فبراير، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 مارس".وأضاف أن ذلك يأتي "في حين بدأت العديد من الدول الأخرى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فبراير، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان فيها".وأوضح أنه "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها".وأشار إلى أنه "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، ومعظم أفريقيا، وغرب أوروبا والأمريكيتين. وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها أيضا".