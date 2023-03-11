شؤون فلسطينية

المقاومة الشعبية تُعقب على جريمة المستوطنين قرب مستوطنة معاليه شمرون شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الشعبة، الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاماً) الذي استشهد صباح الجمعة على يد مستوطن حاقد قرب مستوطنة (معاليه شمرون) شرق قلقيلية.
                                                                                    ودعت حركة المقاومة الشعبية، لـ "تصعيد العمل المقاوم ضد المستوطنين ونؤكد أن جريمة اليوم هي عربدة صهيونية لا يردعها إلا رصاص وعمليات المقاومين والشباب الثائر".

وحملت حركة المقاومة الشعبية الاحتلال المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة، واستنكرت الموقف الدولي الصامت تجاه هذه المجازر والعربدة اليومية بحق الأطفال والشيوخ والنساء في القدس و الضفة الغربية.

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