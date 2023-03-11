شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُوضح بشأن الحالة الصحية للطفل مراد الحوراني وتشكل لجنة تحقيق بالأمر

الصحة بغزة تُوضح بشأن الحالة الصحية للطفل مراد الحوراني وتشكل لجنة تحقيق بالأمر
الطفل مراد الحوراني
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، بيانًا توضيحًا بشأن الحالة الصحية للطفل مراد عمار الحوراني، الذي تعرض لحدث استثنائي خلال عملية جراحية أدت لمضاعفات.

وقالت الوزارة: إنها "تتابع الحالة الصحية للطفل الحوراني عقب حدث استثنائي تعرض له خلال العملية الجراحية التي أجريت له في مجمع الشفاء الطبي مما أدى إلى توقف مفاجئ للقلب، الأمر الذي استدعى دخوله للعناية المركزة، ومن ثم تحويل الطفل للعلاج بالخارج لإعطاء فرصة لعلاج الحالة".

وأضافت: بعد عودة الطفل إلى قطاع غزة تم إدخال الطفل إلى مستشفى حمد للتأهيل بغزة، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق مهنية للوقوف على ملابسات إجراء العملية الجراحية وتحديد مسببات ما لحق به من مضاعفات.

وختمت الوزارة بيانها: إننا إذ نشاطر ذويه الألم، فإننا نؤكد على وقوفنا أمام مسؤولياتنا القانونية والإدارية والأدبية تجاه الحالة بما في ذلك تذليل كافة العقبات لإتمام رحلة الشفاء داخل وخارج قطاع غزة.

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