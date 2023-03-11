وفد من المكتب الإعلامي للجبهة الديمقراطية يزور مقر دنيا الوطن بغزة





ومن جانبه، تقدم المدير التنفيذي لدنيا الوطن، محمد عيسى، بالشكر لوفد المكتب الإعلامي للجبهة على هذه الزيارة، التي وصفها بـ "المهمة"، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وكذلك بين "دنيا الوطن" والفصائل الفلسطينية.













وبدوره، أثنى مسؤول المكتب الإعلامي للجبهة، وسام زغبر، على الدور الذي يقدمه موقع "دنيا الوطن" في المجتمع وجهوده في وضع الجمهور بصورة آخر المستجدات السياسية الفلسطينية والعربية والدولية.ومن جانبه، تقدم المدير التنفيذي لدنيا الوطن، محمد عيسى، بالشكر لوفد المكتب الإعلامي للجبهة على هذه الزيارة، التي وصفها بـ "المهمة"، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وكذلك بين "دنيا الوطن" والفصائل الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنزار اليوم السبت، وفد من المكتب الإعلامي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مقر شركة "دنيا الوطن" في مدينة غزة، وذلك ضمن زياراتها للمؤسسات الإعلامية في ذكرى انطلاقة الجبهة الـ 54.وضم وفد المكتب الإعلامي كلًا من: وسام زغبر، عضو اللجنة المركزية للجبهة ومسؤول المكتب الإعلامي، حمزة حماد، مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي بالإضافة إلى آخرين.وكان في استقبال الوفد، أ. محمد عيسى، المدير التنفيذي لـ "دنيا الوطن"، أ. آلاء النمر، المدير المالي والإداري، أ. حنين حمدونة، مدير التطوير والشراكات، هيثم نبهان، مدير الأخبار والصحفي هاني الإمام.