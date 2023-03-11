شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": لقاء بكين الإيراني السعودي خطوة في الاتجاه السليم لصالح المنطقة واستقرارها

"الديمقراطية": لقاء بكين الإيراني السعودي خطوة في الاتجاه السليم لصالح المنطقة واستقرارها
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن اللقاء الإيراني – السعودي في العاصمة الصينية بكين، والاتفاق على تبادل السفراء بين البلدين، يشكل خطوة في الاتجاه السليم، ويمهد لخطوات لاحقة من شأنها أن توفر الحلول التوافقية لعدد من ملفات المنطقة، وأن توفر الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية لدولها، واحترام مصالحها الوطنية والقومية.

وأضافت "الديمقراطية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن اتفاق بكين، يشكل صفعة لأطماع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في توسيع دائرة التطبيع الإبراهيمي، وإضعاف القضية الوطنية لشعبنا.

ورأت الجبهة الديمقراطية أن من شأن هذه الخطوة، والعمل على تطويرها أن تشكل دعماً لشعبنا في صموده ضد الاحتلال والاستيطان، في إغلاق بوابات بناء معادلات، تجعل من إيران عدواً، ومن دولة الاحتلال صديقاً.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى إفراغ المنطقة من الأساطيل والقواعد العسكرية الغربية، ووقف تدخلها في الشؤون الداخلية لدولها وشعوبها، ووقف أعمالها العسكرية التوتيرية، لصالح توافق إقليمي، يمكن دول المنطقة من تحمل مسؤولياتها في حفظ أمنها واستقرارها، بعيداً عن أي تدخلات خارجية

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