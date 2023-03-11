دولي

وزير إسرائيلي سابق يُطالب نتنياهو بالاستقالة من منصبه

وزير إسرائيلي سابق يُطالب نتنياهو بالاستقالة من منصبه
نتنياهو وليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير المالية السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة من منصبه.

وجاءت مطالبة ليبرمان لنتنياهو في أعقاب تجديد العلاقات بين إيران والسعودية، مساء أمس الجمعة.

وقال: إن "تجديد العلاقات بين إيران والسعودية فشل ذريع لنتنياهو مسجل باسمه وحده، لقد أوصلنا لوضع لم نشهده من قبل".

وأضاف ليبرمان: "سيكون لتجديد العلاقات عواقب وخيمة على ساحة الشرق الأوسط بأكملها وأيضًا على أمن إسرائيل، وعلى نتنياهو تحمل المسؤولية والاستقالة".

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