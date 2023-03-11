شؤون فلسطينية

جنود الاحتلال ومستوطنون ينكلون بفتى فلسطيني عند باب العامود

جنود الاحتلال ومستوطنون ينكلون بفتى فلسطيني عند باب العامود
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال اليوم السبت، شابين وفتاة فلسطينية، بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب العامود بالقدس، والتنكيل بأحدهم من قبل الجنود والمستوطنين. 

وأوضحت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أوقفت الفتى محمود عابدين خلال سيره في منطقة باب العامود، ثم اقتادته بالقوة الى غرفة المراقبة، وخلال احتجازه اعتدي عليه بالضرب بواسطة الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق.

وبعد خروج الفتى من داخل غرفة المراقبة، قام مستوطنون بملاحقته عند وصوله شارع السلطان سليمان، واعتدوا عليه بالضرب المبرح واقتادوه إلى غرفة المراقبة من جديد.

كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الفتى عابدين، حيث قدم مسعفون العلاج الأولي له خلال اعتقاله، واحتجازه في غرفة المراقبة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عابدين، وهو مقيد اليدين والقدمين رغم إصابته.

بالتزامن مع ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية من منطقة باب العامود، واعتدت عليها بالدفع واقتادتها إلى مراكز التوقيف والتحقيق في القدس.

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