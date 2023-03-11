طالع: رابط فحص أسماء المقبولين في قرعة الحج لعام 2023
أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، قرعنة علنية لاختيار حجاج قطاع غزة لهذا العام والعام القادم في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة.
وجاءت القرعة العلنية بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، حاتم البكري، ووفد من الوزارة والشخصيات البارزة.
بدورها، قالت وزارة الأوقاف، إن: "فريق الحج هذا العام من غزة والضفة والقدس سيكون واحداً يمثل شعبنا كافة".
وأكدت خلال تصريح صحفي أن: "السعودية قررت منح 1000 مقعد للحج هذا العام، مكرمة لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى، مناصفةً بين الضفة وغزة".
ويمكن الوصول إلى رابط الفحص والاستعلام عن أسماء الحجاج المقبولين في قرعة عام 2023 من هنا
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