لبنان: قتلى وجرحى جراء حريق اندلع داخل مبنى في بيروت

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام لبنانية، بمقتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرين اليوم السبت، جراء اندلاع حريق في مبنى بمنطقة سد البوشرية في المتن، شرق العاصمة بيروت.ووفقًا لما نقلته (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية، فإن "3 قتلى و4 جرحى سقطوا باندلاع حريق كبير صباحا في مبنى رابيل في الشارع المتفرع من شارع سوق الصيغة في سد البوشرية، وتم نقلهم إلى مستشفيات الارز، الجعيتاوي ومار يوسف".ولفتت إلى أن "الحريق سببه إشكال وقع بين عدد من الأشخاص من الجنسية الإفريقية يقطنون بالإيجار في أحد الأبنية"، مضيفا أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد الأشخاص أضرم النار بخصمه، وسرعان ما انتشرت النيران في المبنى". وفق (روسيا اليوم)إلى ذلك، طوقت الأجهزة الأمنية المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات حريق.