الخليل: مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام

اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، على رعاة الأغنام شرق يطا جنوب الخليل.







وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام، وأجبروهم على ترك مناطق الرعي في أراضي المواطنين بمنطقة الجوايا شرق يطا، عرف منهم: ممدوح أبو طبيخ، كما حاولوا سرقة أغنامه.

رام الله - دنيا الوطنوفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة ماعين شرق يطا، وصورت مساكن المواطنين، وأجرت مسحا في المنطقة، بواسطة طائرات تصوير مسيرة.