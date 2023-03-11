بحضور وزير الأوقاف.. إجراء قرعة علنية لاختيار حجاج قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنبدأت صباح اليوم، السبت، مراسم القرعة العلنية لاختيار حجاج قطاع غزة لهذا العام والعام القادم في مركز رشاد الشوا بمدينة غزة.وجاءت القرعة العلنية بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، حاتم البكري، ووفد من الوزارة والشخصيات البارزة.بدورها، قالت وزارة الأوقاف، إن: "فريق الحج هذا العام من غزة والضفة والقدس سيكون واحداً يمثل شعبنا كافة".وأكدت خلال تصريح صحفي أن: "السعودية قررت منح 1000 مقعد للحج هذا العام، مكرمة لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى، مناصفةً بين الضفة وغزة".من جانبه، قال عادل الصوالحة، مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بقطاع غزة، إن: "مراسم القرعة العلنية لاختيار حجاج قطاع غزة لهذا العام والعام القادم ستكون في مركز رشاد الشوا بغزة، وهي قرعة علنية أمام جميع الحضور.وتابع خلال تصريحات صحفية أنه: "سيتم الاقتراع على 2000 اسم من حجاج بيت الله الحرام، وللعام القادم 2400 حاج بإذن الله".ولفت إلى أن: "كل المسجلين بإمكانهم الحضور المباشر إلى قاعة رشاد الشوا بغزة أو من خلال متابعة البث المباشر عبر منصة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية".