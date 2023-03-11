قيادي بحماس: الأسرى يستعدون لإضراب الحرية أو الشهادة

رام الله - دنيا الوطنقال الأسير المحرر والقيادي في حركة حماس سامح عفانة من قلقيلية، إن "الأسرى يتعرضون لهجمة شرسة من إدارة السجون، ويعيشون أوضاعاً غاية في الصعوبة والقسوة".وأوضح القيادي عفانة، الذي أفرج عنه قبل أيام بعد اعتقال إداري استمر 22 شهراً، أن الأسرى يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام بشكل موحد تحت عنوان "حريتنا أو الشهادة".وأضاف أن الأسرى اتخذوا قراراً لأول مرة بخوض معركة حتى الشهادة، إن لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم العادلة بأن يحيوا حياة كريمة.وأكد عفانة أن المعركة باتت مفتوحة مع الاحتلال الذي تجاوز كل الخوط الحمراء الإنسانية وغير الإنسانية، في التعامل مع الأسرى.وشدد على أن الأسرى ينتظرون من الشعب الفلسطيني العطاء والوقوف إلى جانبهم، ومساندتهم والتفاعل الجدي والواسع مع قضيتهم ومعركتهم مع الاحتلال.وقال إن الأسرى واثقون بأن شعبهم لن يخذلهم، ويعولون على أن الأمعاء الخاوية، ستتحد من الأحرار خارج السجون حتى رفع الضيم عن المعتقلين كافة.