بالفيديو: اندلاع حريق في منزل عضو كنيست وشرطة الاحتلال تُحقق

رام الله - دنيا الوطن

اندلع حريق كبير، اليوم السبت، في مزرعة منزل عضو كنيست رام بن باراك وهو من حزب لابيد، ويشتبه أنه متعمد.













وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الشرطة تحقق في جميع الاتجاهات بما في ذلك ما بات يعرف بـ "الإرهاب الزراعي".

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن شرطة الاحتلال تحقق في أسباب اندلاع حريق شب فجر السبت، في ساحة زراعية خاصة بمنزل عضو كنيست رام بن باراك من حزب "هناك مستقبل"، في منطقة وادي يزرعيل قرب حيفا.وأضافت: بن باراك قدر الخسائر بملايين الشواكل خاصة وأنها التهمت مخزن لـ "التبن" والذي يقدر لوحده بأكثر من مليون ونصف.