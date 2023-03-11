كتائب القسام تكشف: عدة عمليات نفذها معتز الخواجا قبل هجوم ديزنغوف

رام الله - دنيا الوطنكشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أن منفذ عملية ديزنغوف، وسط تل أبيب الخميس الماضي، الشهيد المعتز بالله الخواجا، نفّذ عدة عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال قبل عمليته الأخيرة.ونشر موقع كتائب القسام، اليوم السبت، تقريراً خاصاً عن الشهيد الخواجا، حيث قالت إن خواجة وهو أحد عناصرها، نفذ عمليات إطلاق نار صوب جنود الاحتلال المتمركزين قرب جدار الفصل العنصري على تخوم بلدته نعلين غرب رام الله.وإلى جانب عمليات إطلاق النار شارك الخواجا في إلقاء زجاجات حارقة وأكواع متفجرة على أهداف للاحتلال، كما اعتقل نحو أربع سنوات في سجون الاحتلال كان آخرها لمدة 22 شهرًا، وأفرج عنه عام 2020م.يشار إلى أن الخواجا هو نجل الشيخ صلاح الخواجا (51 عامًا)، من قيادات حركة حماس في الضفة، الذي اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال وتعرض للملاحقة والمطاردة لسنوات.