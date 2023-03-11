الجهاد: الاتفاق السعودي الإيراني خطوة "مهمة" في الاتجاه الصحيح
رحبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والمملكة العربية السعودية.
وقالت الحركة: إن "الاتفاق الإيراني السعودي وعودة العلاقات بينهما خطوة مهمة وكبيرة في الاتجاه الصحيح".
وشددت أن تخفيف حدة التوترات بالمنطقة يعود بالمصلحة على منطقتنا ويخدم مصالح شعوب ودول عالمنا العربي والإسلامي.
وأكملت الحركة: نأمل أن يكون للاتفاق بين البلدين المسلمين مردود إيجابي على القضية الفلسطينية ويدعم حق شعبنا في نضاله ومقاومته من أجل استرداد حقوقه التاريخية والشرعية الثابتة.
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