الجهاد: الاتفاق السعودي الإيراني خطوة "مهمة" في الاتجاه الصحيح

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والمملكة العربية السعودية.وقالت الحركة: إن "الاتفاق الإيراني السعودي وعودة العلاقات بينهما خطوة مهمة وكبيرة في الاتجاه الصحيح".وشددت أن تخفيف حدة التوترات بالمنطقة يعود بالمصلحة على منطقتنا ويخدم مصالح شعوب ودول عالمنا العربي والإسلامي.وأكملت الحركة: نأمل أن يكون للاتفاق بين البلدين المسلمين مردود إيجابي على القضية الفلسطينية ويدعم حق شعبنا في نضاله ومقاومته من أجل استرداد حقوقه التاريخية والشرعية الثابتة.