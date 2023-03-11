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شؤون فلسطينية

الجهاد: الاتفاق السعودي الإيراني خطوة "مهمة" في الاتجاه الصحيح

الجهاد: الاتفاق السعودي الإيراني خطوة "مهمة" في الاتجاه الصحيح
الجهاد الإسلامي- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وقالت الحركة: إن "الاتفاق الإيراني السعودي وعودة العلاقات بينهما خطوة مهمة وكبيرة في الاتجاه الصحيح".

وشددت أن تخفيف حدة التوترات بالمنطقة يعود بالمصلحة على منطقتنا ويخدم مصالح شعوب ودول عالمنا العربي والإسلامي.

وأكملت الحركة: نأمل أن يكون للاتفاق بين البلدين المسلمين مردود إيجابي على القضية الفلسطينية ويدعم حق شعبنا في نضاله ومقاومته من أجل استرداد حقوقه التاريخية والشرعية الثابتة.

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